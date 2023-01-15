В Днепре погибли 25 человек: Зеленский показал страшные кадры

По состоянию на 15 часов 15 января на месте ракетного удара по Днепру спасены 39 человек, из них 6 детей. В результате военного преступления государства-террориста погибли 25 человек, из которых 1 ребенок.

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Кроме того, 73 человека получили ранения, из них 13 детей. До сих пор разыскивается 43 человека, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав жуткие фото с места событий.

По его словам, предварительно разрушены 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

Президент сообщил, что возле разрушенного дома установлены 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", – написал Зеленский.

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