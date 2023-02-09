В Днепре прогремел мощный взрыв, после которого объявили воздушную тревогу

В Днепре поздно вечером в среду, 8 февраля, прогремел мощный взрыв, который слышали в разных районах города. Через несколько минут после этого на Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В местных пабликах писали, что взрывы также слышали и в Днепропетровской области.

В днепровских Telegram-каналах также публиковали фото зарева в пригороде Днепра после взрыва. Кроме того, поступали сообщения о задымлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 февраля кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.

– Захватчики также нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов.

– Оккупанты нанесли авиаудары по Черниговщине, под вражеским огнем была Семеновская община. Люди оказались под завалами, есть погибшие.

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