В Днепре прогремел мощный взрыв, после которого объявили воздушную тревогу
В Днепре поздно вечером в среду, 8 февраля, прогремел мощный взрыв, который слышали в разных районах города. Через несколько минут после этого на Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. В местных пабликах писали, что взрывы также слышали и в Днепропетровской области.
В днепровских Telegram-каналах также публиковали фото зарева в пригороде Днепра после взрыва. Кроме того, поступали сообщения о задымлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 8 февраля кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и пригорода. В результате прилетов по частным домам в городе и пригородных населенных пунктах погибли двое и получили ранения четверо мирных жителей.
– Захватчики также нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов.
– Оккупанты нанесли авиаудары по Черниговщине, под вражеским огнем была Семеновская община. Люди оказались под завалами, есть погибшие.
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