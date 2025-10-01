В Днепре возросло количество раненых в результате российской атаки: медики рассказали о состоянии пострадавших

В результате российской дроновой атаки по Днепру, которая произошла днем 30 сентября, количество раненых возросло до 31 человека. По словам медиков, в больницах находятся 12 пострадавших, угрозы их жизни нет.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и "Суспильне". Также в одном из зданий, где произошло попадание есть угроза обвала.

Что известно

"В Днепре в результате вчерашней атаки уже 31 пострадавший. Увеличилось среди них и несовершеннолетних. С повреждениями за помощью к медикам обратился 17-летний парень", – написал глава ОВА.

Медики сообщили, что все травмированные, которые находятся в больницах, находятся в состоянии средней тяжести.

В городе продолжается ликвидация последствий российской атаки. Коммунальные службы убирают мусор, который остался.

"На месте удара в Днепре существует угроза обвала", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Во вторник, 30 сентября, в Днепре прогремела серия взрывов. Россияне атаковали беспилотниками город, известно об одном погибшем и десятках пострадавших, 12 из них госпитализированы. В результате удара повреждено здание медицинского центра и детской стоматологии.

Пожар охватил и офисное помещение и автомобили, также повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 30 сентября также нанесла удары по Харькову. Воздушная атака началась после 18:00; все попадания пришлись на Холодногорский район города.

