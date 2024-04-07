В Днепропетровской области взрывотехники подорвали боевую часть 'Шахеда', которым оккупанты пытались атаковать регион. Видео

В Днепропетровской области взрывотехники Национальной полиции Украины обезвредили ударный беспилотник, которым российские войска атаковали регион. Боевую часть "Шахеда" они обнаружили в поле в Криворожском районе.

Подорвали опасную находку на специальной площадке. Видео обезвреживания показали в полиции Днепропетровской области.

"Взрывотехники полиции Днепропетровщины обезвредили ударный беспилотник, которым российская армия атаковала область. Специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили боевую часть БпЛА "Герань" в поле в Криворожском районе. Правоохранители перевели боеприпас в безопасное состояние, транспортировали в подрывную площадку и контролированно уничтожили", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 7 апреля сбросили авиамбомбу на многоэтажку в Купянске. Под завалами погибла женщина.

Также сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 17 "Шахедов", запущенных захватчиками.