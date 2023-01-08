В ''ДНР'' пожаловались на ''прилеты'' по двум ТЭС

Российские оккупационные администрации на захваченной РФ части Донбасса пожаловались на обстрелы. По версии гауляйтеров, в ночь на 8 января на оккупированной территории пострадали две теплоэлектростанции - Зуевская и Старобешевская.

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Оккупанты заявляют также, что под завалами Старобешевской ТЭС могут находиться люди. Об этом пишут российские пропагандисты.

Озвучить заявления о якобы обстрелах Украиной теплоэлектростанций на оккупированной части Донбасса поручили представителям так называемого "представительства ДНР в СЦКК" - фейковой структуры, созданной Москвой для того, чтобы собирать "доказательства военных преступлений" Украины.

Марионетки из этого "представительства" заявили об обстрелах минувшей ночью в районе поселка Новый Свет в Старобешевском районе и о "повреждении инфраструктуры одноименной ТЭС". Они также заявляют о пострадавших.

"На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Вероятно, что минимум два человека - сотрудники станции - могут находиться под обломками", - цитируют пропагандисты российского ТАСС заявление "администрации Старобешевского района".

Также оккупанты уверяют, что "под обстрел попали город Зугрес и расположенная там Зуевская ТЭС, зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры электростанции".

При этом захватчики уверяют, что российская ПВО отразила атаку. Со ссылкой на "администрацию Зугреса" пропагандисты ТАСС пишут, что "ракета, запущенная по Зуевской ТЭС", якобы была сбита.

"Целью бесспорно была ТЭС. Ракета была сбита. <...> Все работает в штатном режиме", - заявляют оккупанты.

Кроме того, российские захватчики обвиняют Украину в обстреле Еленовки в Волновахском районе - того же поселка, колонию в котором оккупанты используют для содержания украинских военнопленных и где они совершили массовую казнь украинцев, взорвав один из бараков, где содержали пленников.

Напомним, накануне полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан заявил, что оккупанты готовятся к наступлению на Донбассе после Рождества. К такому выводу он пришел, принимая во внимание активное перемещение войск РФ на оккупированной территории Украины.

Сейчас силы захватчиков рассредоточены примерно на дивизионную глубину, ВСУ отслеживают их движение на расстоянии 50-70 км. Оккупанты сосредоточены по селам вокруг Мариуполя и под Угледаром - и наращивают там свои силы.

Вероятно, захватчики планируют попытаться совершить прорыв к северу от Соледара. Также они готовятся к наступлению в районе Кременной, в сторону Лимана, и стягивают силы под Сватово и в направлении Купянска.