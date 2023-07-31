В доме в Кривом Роге, куда попала российская ракета, произошел обвал: момент попал на видео

В многоэтажном доме в Кривом Роге, по которому российские террористы нанесли ракетный удар, произошел обвал. У спасателей были считанные секунды, чтобы спастись от обломков.

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В результате ракетного удара по дому полностью был уничтожен с 4 по 8 этаж. Кадры с обвалом опубликовал Telegram-канал Факты ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российская ракета уничтожила в девятиэтажном доме целый ряд квартир. При чем конструкции последнего девятого этажа фактически свисают над завалами дома.

Обрушение конструкций произошло во время спасательных работ, когда возле дома находилось десятки сотрудников ГСЧС. По предварительным данным, никто в результате обвала не пострадал.

Напомним, утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – атаковано две многоэтажки.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные военные преступления российской оккупационной армии. Глава государства заверил, что тактика террора со стороны россиян не сломает украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент одного из взрывов в Кривом Роге попал на видео. В результате мощной ударной волны в соседних домах выбило окна.

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