Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео

Утром 31 июля российские террористы нанесли ракетные удары по городу Кривой Рог. Момент одного из взрывов попал на видео.

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В результате мощной ударной волны в соседних домах выбило окна. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местная жительница снимала момент взрыва возле окна в своей квартире, чего, к слову, не рекомендуют делать во время воздушной тревоги. В один момент прогремел взрыв и в нескольких сот метрах от места съемки поднялся столб огня.

В соседних домах в результате сильной ударной волны выбило окна. Также на данный момент известно о двух погибших и десятках раненных мирных жителей.

Напомним, утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – атаковано две многоэтажки.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 31 июля атаковали Херсон. Обстрел террористы вели из реактивной системы залпового огня "Град". В результате погиб один гражданский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 29 июля российские войска ударили по учебному заведению в Сумах, погибли и ранены. После атаки здание превратилось в руины.

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