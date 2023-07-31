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Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
5,9 т.
Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео

Утром 31 июля российские террористы нанесли ракетные удары по городу Кривой Рог. Момент одного из взрывов попал на видео.

Видео дня

В результате мощной ударной волны в соседних домах выбило окна. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местная жительница снимала момент взрыва возле окна в своей квартире, чего, к слову, не рекомендуют делать во время воздушной тревоги. В один момент прогремел взрыв и в нескольких сот метрах от места съемки поднялся столб огня.

В соседних домах в результате сильной ударной волны выбило окна. Также на данный момент известно о двух погибших и десятках раненных мирных жителей.

Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео
Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео
Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео
Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Кривому Рогу попал на видео

Напомним, утром 31 июля город Кривой Рог потрясли громкие взрывы, после которых на территории всей Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Так страна-агрессор РФ в очередной раз нанесла ракетные удары по городу – атаковано две многоэтажки.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска утром 31 июля атаковали Херсон. Обстрел террористы вели из реактивной системы залпового огня "Град". В результате погиб один гражданский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 29 июля российские войска ударили по учебному заведению в Сумах, погибли и ранены. После атаки здание превратилось в руины.

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