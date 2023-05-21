В Донецк приехал 'хлопок': сообщают о прилете в районе железной дороги

Во временно оккупированном Донецке случилась очередная "бавовна". Взрывы раздались в районе железнодорожного вокзала города.

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О прилете сообщили местные Telegram-каналы. На опубликованных кадрах видно облако черного дыма, поднявшееся в небе после удара по городу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также минувшей ночью раздались взрывы вблизи порта во временно оккупированном Бердянске на Запорожье. На месте инцидента вспыхнул пожар. Официальной информации о событиях в захваченном городе пока нет.

Также "бавовна" посетила Белгородскую область России. Местные жители сообщили о прилетах и зареве. Попание якобы произошло в районе автовокзала в Шебекино. После прилета, вероятно, загорелась свалка.

А 18 мая взрывы прогремели во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Их насчитали не менее 14. Захватчики заявили об "обучении флота", однако в местных пабликах поднялась паника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке сообщили, что взрывы на железной дороге во временно оккупированном Крыму могли сорвать поставки ракет Черноморскому флоту Российской Федерации. "Бавовна" заблокировала единственную железнодорожную ветку к порту Севастополя;

– 21 мая на Забайкалье в России 13 грузовых вагонов сошли с рельсов. Из них 8 – опрокинулись.

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