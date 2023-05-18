В оккупированном Крыму вторая за день 'бавовна': в Севастополе насчитали 14 взрывов

Во временно оккупированном Крыму сообщают о второй за день "бавовне". В Севастополе горожане слышали взрывы, они насчитали их не менее 14-ти.

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Об этом пишут местные паблики. Захватчики в ответ заявили об "обучении флоту".

В севастопольских группах паникуют из-за ряда громких взрывов, от которых содрогался город.

"Похоже на атаку беспилотников на город, очень громко сейчас в разных районах", "Что за взрывы?", "Слышно взрывы в центре города, хотелось бы знать что это?", "Уже 14-й по счёту звук", "Подскажите пожалуйста что за звуки ПВО сейчас слышны", "Уже более 10 хлопков в Севастополе", "В Севастополе сейчас очень громко", – наперебой сообщали севастопольцы.

После того, как паника в городе приобрела размах, с "объяснением" выступили представители оккупационных властей. Они не стали придумывать велосипед или очередной "эффект линзы" и списали взрывы на "учения флота".

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