В Донецке прогремели взрывы: над городом виднеется зарево. Фото и видео

Вечером в субботу, 5 августа, в самом центре временно оккупированного Донецка раздалась серия взрывов. После них начался пожар, над городом было видно зарево.

Видео дня

Соответствующие кадры публиковали в местных пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины, заявляя о применении кассетных боеприпасов.

Другие же пропагандисты, судя по всему, указание о кассетах не получили и сообщали об "ударе из РСЗО HIMARS".

Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ).

"Верхние этажи корпуса ДонНУЭТ полностью охвачены огнем, рухнула крыша и часть перекрытий", – писали в сети.

На место происшествия прибыли спасатели для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме ДонНУЭТ в Донецке повреждены три многоквартирных дома и офис строительного предприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на территории временно оккупированного россиянами Донецка снова было неспокойно. Местные жители сообщали о новой "бавовне" в городе возле железнодорожного вокзала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!