В Донецке прогремели взрывы: над городом виднеется зарево. Фото и видео
Вечером в субботу, 5 августа, в самом центре временно оккупированного Донецка раздалась серия взрывов. После них начался пожар, над городом было видно зарево.
Соответствующие кадры публиковали в местных пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Оккупанты традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины, заявляя о применении кассетных боеприпасов.
Другие же пропагандисты, судя по всему, указание о кассетах не получили и сообщали об "ударе из РСЗО HIMARS".
Позже стало известно, что в результате обстрела загорелся Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ).
"Верхние этажи корпуса ДонНУЭТ полностью охвачены огнем, рухнула крыша и часть перекрытий", – писали в сети.
На место происшествия прибыли спасатели для ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.
Кроме ДонНУЭТ в Донецке повреждены три многоквартирных дома и офис строительного предприятия.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа на территории временно оккупированного россиянами Донецка снова было неспокойно. Местные жители сообщали о новой "бавовне" в городе возле железнодорожного вокзала.
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