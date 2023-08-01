В Донецке и под Макеевкой 'хлопок': виднеется густой дым. Фото

На территории временно оккупированного россиянами Донецка снова неспокойно. Местные жители сообщают о новых "хлопках" в городе возле железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщают в местном Telegram-канале. Кроме того, на позициях оккупантов вблизи Макеевки и Ясиноватой сегодня тоже прогремели взрывы.

Так, 1 августа примерно в 15.00 местные жители сообщили, что в районе железнодорожного вокзала в Донецке виднеется столб дыма.

Какой именно объект на временно оккупированной территории был поражен, не уточняется. У оккупантов пока никак не прокомментировали ситуацию.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на позициях оккупантов между Макеевкой и Ясиноватой сегодня также прогремели "хлопки".

"На позициях оккупантов между Макеевкой и Ясиноватой что-то вдруг захлопало", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что повторная атака дронов по району "Москва-Сити" 1 августа показала, что системы противовоздушной обороны российской столицы не способны эффективно защищать даже правительственные постройки. Так, в ночь на вторник столичный район Москвы вторично за три дня был атакован беспилотниками.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины прокомментировали воскресные взрывы в Москве. Там заявили, что главным виновником этих инцидентов есть действующий режим в РФ и непосредственно кремлевский диктатор Владимир Путин.

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