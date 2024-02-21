В Донецке россияне 'приговорили' защитника 'Азовстали' из Грузии к пожизненному заключению: подробности

Грузинскому защитнику "Азовстали" Мамуке Гацерелии в оккупированном Донецке "суд" объявил "приговор". 22-летнего бойца, воевавшего в Украине против России, "приговорили" к пожизненному заключению.

Об этом сообщила прокуратура РФ. Молодого человека признали виновным по двум статьям уголовного кодекса России: "Участие наемника в вооруженном конфликте" и "Посягательство на жизнь военнослужащего".

Следом РФ утверждает, что Мамука Гацерелия, находясь в квартире многоэтажного дома в Мариуполе, "открыл огонь по четырем российским военнослужащим, трое из которых погибли, одному удалось выжить".

Мама юноши Дали Чхеидзе рассказала, что ее сын, вынужденный переселенец из Абхазии, до вторжения России в Украину служил в силах обороны Грузии. В марте 2022 года пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, подписал контракт с Минобороны и был официально зачислен стрелком в Иностранный легион добровольцев.

Мамука попал в плен в мае 2022 года, когда его часть уже выходила из "Азовстали" в Мариуполе. Мать военного сообщила, что все это время у нее не было никакой связи с молодым человеком и его адвокатом.

Теперь Дали Чхеидзе собирается "позвонить в Москву". "Мы связались с Украиной и нам сказали, что он не их гражданин и ничем помочь не могут", – говорит женщина. В списки на обмен Мамуку в РФ не включают, поскольку считают его "иностранным наемником".

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области агента ГРУ и подругу главы так называемого народного совета "ДНР". Она планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за воинами ВСУ.

Тем временем так называемый "глава федерации бокса ДНР" Армен Саркисян устроил перестрелку с чеченским бойцом смешанных единоборств Расулом Очаевым. Причиной стало ДТП, которое устроила дочь Саркисяна.

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