В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел: есть раненый

В четверг, 20 июня, в Донецкой области российские террористы обстреляли бригаду энергетиков, которые выполняли работы на линии электропередачи. В результате один из мастеров получил ранения.

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Об этом сообщило Минэнерго в Telegram-канале. Отмечается, что раненого доставили в медицинское учреждение.

От действий оккупантов пострадал 33-летний энергетик. Его доставили в больницу в Константиновку, медики оказывают раненому необходимую помощь.

В министерстве подчеркнули, что враг сегодня в очередной раз нанес массированные обстрелы по объектам энергетической инфраструктуры. В ходе атак захватчиков получили ранения 7 энергетиков.

Так, в ночь на 20 июня страна-агрессор Россия дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Есть поражения в четырех областях – под удар попали объекты в Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Там есть разрушения и повреждения оборудования.

Во время атак на двух энергетических объектах ранены семь работников. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. С травмами разной степени тяжести всех их каретами скорой помощи доставили в больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня российские террористы нанесли удары по городу Константиновка и поселку Роскошное Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших – подросток 2009 года рождения.

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