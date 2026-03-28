В Донецкой области оккупанты сбросили КАБ на мирных жителей: есть погибший и раненые

Российские войска продолжают терроризировать жителей украинской Донетчины. На Алексеево-Дружковку оккупанты сбросили КАБ: погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Видео дня

Есть пострадавшие также в Константиновке, по которой враг бил из артиллерии. О последствиях вражеских ударов рассказали в Национальной полиции и в Донецкой ОВА.

Что известно

По словам начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за последние сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под вражескими ударами находились восемь населенных пунктов области.

В регионе за сутки разрушениям подверглись 15 гражданских объектов, в том числе 11 жилых домов, уточнили в Нацполиции.

Так, на Алексеево-Дружковку россияне сбросили бомбу КАБ-250. В результате атаки погиб 41-летний мужчина, еще четверо гражданских пострадали (мать с сыном 55 и 35 лет, мужчина 55, женщина 45 лет). Повреждены два частных дома.

В Константиновке в результате артиллерийского удара ранены 61-летний мужчина и 84-летняя женщина. Повреждения получил частный дом.

В Краматорском районе в Николаевке повреждена многоэтажка и линия электропередач; в Ореховатке – 18 домов и линии электропередач; в Райгородке – 2 дома. Еще один частный дом подвергся разрушениям в Спасско-Михайловке Новодонецкой громады.

В Бахмутском районе под ударами врага находилась Резниковка Северской громады: там повреждены частные дома.

В Доброполье Покровского района россияне ударили дроном по автомобилю.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Одесса была под массированной атакой "Шахедов". Зафиксированы попадания в роддом и жилые дома. Пострадали люди, в том числе 9-летний мальчик. По состоянию на 9 часов утра было известно уже о двух погибших: тело мужчины нашли под завалами, женщина умерла в больнице от тяжелых травм.

Также накануне Россия атаковала промышленную и энергетическую инфраструктуру в Кривом Роге. Повреждения получил и жилой сектор города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!