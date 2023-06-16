В Донецкой области произошло 21 боевое столкновение, ВСУ отбили атаки и нанесли потери врагу – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 21 боевое столкновение Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 16 мая. Отмечается, что защитники Украины отразили атаки врага в направлениях Авдеевки, Марьинки и Шахтерского, в то же время на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты активно обороняются.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами ПВО Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 24 авиационных удара, совершил около 35 обстрелов с РСЗО. К величайшему сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зноб-Трубчевска, Чуйковка, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Зоря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты ударили из авиации по районам Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Потери России в войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками были уничтожены 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

Военные преступления на временно оккупированных территориях

По информации Генерального штаба, на временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых пыточных для их содержания. В частности, одну из таких российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты РФ днем 16 июня обстреляли Херсон, в результате чего пострадали по меньшей мере 23 человека, среди них есть дети. Также повреждены жилые дома, админздание медицинского учреждения и детский сад, супермаркет, автотранспорт, линии электропередач;

– на Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага с занимаемых позиций. Россияне потеряли там 53 единицы техники и вооружений, 3 склада БК, а также более четырех рот убитыми и ранеными.

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