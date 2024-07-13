В Донецкой области российский дрон попал в авто полиции: погиб полицейский. Фото

В Донецкой области российские оккупанты из дрона атаковали полицейский автомобиль. В результате вражеского удара погиб полицейский.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, россияне каждый день устраивают "охоту" на наших полицейских.

"В Донецкой области в результате атаки врага по полицейскому автомобилю погиб наш коллега Дмитрий Петренко", – сообщил Выговский.

38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко приступил к службе еще 18 лет назад. Был предан своему делу, помогал людям до последнего дня.

У Дмитрия остались жена, дочь с сыном и родители.

"В результате попадания российского дрона в служебный автомобиль получил несовместимые с жизнью травмы полицейский офицер общины сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Покровского районного управления, 38-летний капитан полиции Дмитрий Петренко, именно работавший на своей территории", – сообщил глава Нацполиции.

Иван Выговский отметил, что оккупанты не впервые устраивают "охоту" на полицейских, которые являются крепким звеном Сил безопасности и обороны страны, спасают и защищают гражданских, к сожалению, часто ценой собственной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки дрона в Херсонской области погиб полицейский Александр Чехун. Он находился на дежурстве на блокпосту, когда туда попал вражеский беспилотник.

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