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В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

Михаил Левакин
War
2 минуты
4,7 т.
В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль 'Урал', защищенный системой РЭБ 'Ромашка'. Фото

Украинские защитники на Донбассе в минувшую ночь с применением FPV-дрона уничтожили вражеский грузовик "Урал" с пушкой "Гиацинт". Автомобиль был защищен российской системой РЭБ "Ромашка".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным автора паблика, имеющего информацию от спецслужб страны-агрессора, удар был нанесен в Новоселовке Первой; оккупанты при ударе "получили незначительные ранения".

Автор утверждает, что "Урал" принадлежит подразделению 120-й артиллерийской бригады из в/ч 59361.

В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

"Автомобиль транспортировал 152 мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", а также артиллерийские боеприпасы, в том числе ориентировочно 30 единиц управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь".

В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

"Краснополь" – корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм, предназначенный для поражения бронированных целей с первого выстрела. Снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. В ноябре прошлого года российская пропаганда жаловалась и на нехватку снарядов "Краснополь", и их высокую стоимость.

В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

"Также стоит отметить, что автомобиль был защищен системой РЭБ "Ромашка", которая используется для защиты транспортных средств от воздействия дронов противника", – добавили в "Досье Шпиона".

В последнее время РЭБ "Ромашка" в РФ продают даже в розницу.

В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

"Ромашка" – это идеальное решение для защиты от современных угроз в виде ударных дронов FPV. Закажите РЭБ сегодня и будьте уверены в надежной защите", – утверждают российские продавцы.

В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль "Урал", защищенный системой РЭБ "Ромашка". Фото

Упомянутая российская в/ч 59361 – 120-я гвардейская артиллерийская бригада, дислоцирующаяся в городе Юрга и поселке Чистые Ключи Кемеровской области; находится в составе 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Помста" на Северском направлении с помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic уничтожили десяток укреплений и отминусовали много живой силы врага.

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