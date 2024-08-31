В Донецкой области ВСУ уничтожили вражеский автомобиль 'Урал', защищенный системой РЭБ 'Ромашка'. Фото

Украинские защитники на Донбассе в минувшую ночь с применением FPV-дрона уничтожили вражеский грузовик "Урал" с пушкой "Гиацинт". Автомобиль был защищен российской системой РЭБ "Ромашка".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным автора паблика, имеющего информацию от спецслужб страны-агрессора, удар был нанесен в Новоселовке Первой; оккупанты при ударе "получили незначительные ранения".

Автор утверждает, что "Урал" принадлежит подразделению 120-й артиллерийской бригады из в/ч 59361.

"Автомобиль транспортировал 152 мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б", а также артиллерийские боеприпасы, в том числе ориентировочно 30 единиц управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь".

"Краснополь" – корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм, предназначенный для поражения бронированных целей с первого выстрела. Снаряд имеет реактивный двигатель или донный газогенератор. В ноябре прошлого года российская пропаганда жаловалась и на нехватку снарядов "Краснополь", и их высокую стоимость.

"Также стоит отметить, что автомобиль был защищен системой РЭБ "Ромашка", которая используется для защиты транспортных средств от воздействия дронов противника", – добавили в "Досье Шпиона".

В последнее время РЭБ "Ромашка" в РФ продают даже в розницу.

"Ромашка" – это идеальное решение для защиты от современных угроз в виде ударных дронов FPV. Закажите РЭБ сегодня и будьте уверены в надежной защите", – утверждают российские продавцы.

Упомянутая российская в/ч 59361 – 120-я гвардейская артиллерийская бригада, дислоцирующаяся в городе Юрга и поселке Чистые Ключи Кемеровской области; находится в составе 41 общевойсковой армии Центрального военного округа.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Помста" на Северском направлении с помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic уничтожили десяток укреплений и отминусовали много живой силы врага.