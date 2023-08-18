В Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции: раненых увозят в РФ. Видео

18 августа во временно оккупированном Энергодаре в кабинете так называемого начальника полиции раздался мощный взрыв. "Бавовна" произошла во время совещания руководителей городской "полиции".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. В ГУР также обнародовали соответствующее видео.

Согласно сообщению, взрыв прогремел ориентировочно в 09:23. В результате этого численные ранения получили начальник городского отдела полковник МВД РФ Павел Чесанов (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Сразу после взрыва раненых доставили в местную больницу. После того как их оперативно обследовали из оккупированного Мелитополя, срочно вызвали три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация руководителей МВД РФ военными вертолетами на территорию России.

Здание, в котором произошел "хлопок", кроме размещения управления "полиции", использовалось как жилье личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3–5 этажа.

В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена, также полностью отключена сеть Интернет.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что инцидент произошел в здании, где враг обустроил застенку. Там содержали гражданских пленных.

Взрыв раздался в доме по улице Строителей, 17. По словам Федорова, до полномасштабной войны РФ и оккупации города там располагалось отделение полиции. В настоящее время помещение захватили спецслужбы РФ.

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