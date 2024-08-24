В ЕС впервые обсудят отправку военных инструкторов в Украину: чем они могут заниматься

В Европейском Союзе готовят план по отправке военнослужащих в Украину. В случае положительного решения, военные из ЕС будут находиться на территории Украины качестве инструкторов.

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Однако дискуссии по этому вопросу продолжаются, ведь в Брюсселе опасаются реакции Москвы. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза впервые обсудят этот вопрос на следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться 27 августа на встрече ответственных послов ЕС в Комитете по политике и безопасности. Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.

До сих пор обучение украинских военных проходило исключительно на территории ЕС, в первую очередь в Германии и Польше. В ближайшем будущем мандат нынешней европейской миссии по обучению украинских солдат (EUMAM UKR) может быть расширен, включив в обучение в Украине.

Первые неофициальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе в июле. Франция абсолютно хочет, чтобы европейцы выполнили требование Киева и помимо нынешней подготовки еще и обучали солдат в Украине. Париж поддерживают страны Балтии, Польша, Дания и Швеция.

В свою очередь правительство Германии выступает против обучения украинских солдат на месте. В ФРГ опасаются дальнейшей эскалации и дополнительных рисков. Позицию Берлина пока разделяют Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.

"Развертывание солдат ЕС может быть ограничено инструкторами, которые находятся в украинских учебных центрах, вдали от поля боя. Вероятно, рассматриваются учебные центры на северо-западе Украины. Но это не исключает возможности того, что Украина будет развивать и другие региональные варианты", – говорится в сообщении.

В ЕС также предупреждают, что при обучении на территории Украины общая ситуация с угрозами для европейских военных является "критической". Тот факт, что Россия может достичь любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к высочайшему уровню угрозы для военнослужащих из страны Европы.

Напомним, правительство Болгарии одобрило участие военнослужащих своих Вооруженных сил в операции НАТО по оказанию помощи Украине в области безопасности (NSATU). Своим решением Совет министров дал разрешение на участие болгарских военных в инициативе Альянса, под эгидой которой будет проходить обучение украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают проходить подготовку для участия в боевых действиях на территории Великобритании. Обучение проходит в рамках многонациональной учебной миссии ИНТЕРФЛЕКС.