В Эстонии разработали компактную ракету против российских дронов: что известно о Mark 1

Эстонская компания Frankenburg представила компактную ракету Mark 1, предназначенную для борьбы с российскими беспилотниками. Ракета имеет всего около 65 см длины и позиционируется как относительно дешевое и массовое решение для ближней противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Telegraph. По словам разработчиков, Mark 1 разработана как "ракета против дронов", которая предназначена именно для уничтожения дальнобойных беспилотников РФ.

Конструкция компактная: длина корпуса составляет около 65 сантиметров, а заявленная дальность поражения – до двух километров.

"Мы не извиняемся за то, что производим оружие. И мы не боимся сказать, что производим его для уничтожения российских дальнобойных беспилотников. Это будет наиболее необходимый вид вооружения в западном мире в следующие пять-десять лет", – заявил бывший главный государственный служащий министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

Инженеры пытались найти баланс между дешевыми компонентами и нужной точностью; во время испытаний удалось достичь примерно 56% точности, но компания ставит целью повысить этот показатель до около 90%.

Разработчики признают и ограничения Mark 1: она может хуже работать в условиях жары пустыни или в холоде Полярного круга.

При этом подчеркивается экономическая составляющая – производители не называют точную цену, но говорят, что ракета стоит примерно одну десятую от стоимости традиционных ракетных систем ПВО, что делает ее привлекательной для массового применения.

Главным инженером проекта называют Андреаса Бапперта, известного своим участием в создании комплекса IRIS-T.

Напомним, Великобритания отметила украинскую крылатую ракету FP-5 "Фламинго" как более мощную и эффективную, чем американские "Томагавки". Дальность полета "Фламинго" достигает 3000 км – вдвое больше, чем у американского аналога. Полезная нагрузка ракеты также вдвое мощнее – более тонны взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций – в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

