В Европарламенте заявили, что путинская русификация похищенных детей ужаснее советской

Русификация, которая происходила во времена СССР, была не столь страшной, как та, которую сейчас осуществляют российский и белорусский режимы, принудительно забирая детей из украинских семей и уничтожая их корни. Путин использует более ужасные методы русификации.

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Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле во время выступления на международной конференции "Война России против детей" в Риге.

Зеле отметил, что план Путина состоит в том, чтобы люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, стали российскими гражданами не только по паспорту, но и ментально.

"В советское время также происходила русификация, но не столь ужасная, как сейчас, когда детей забирают из семей. Те, кто воплощает этот план, имеют целью завладеть умом молодых поколений. Но если семья живет вместе, его сложнее реализовать, потому что даже после разговоров на кухне, как мы это делали в Латвии во время советской оккупации, как только выпал случай, мы сразу вернули свою независимость", - сказал вице-президент Европейского парламента.

Роберт Зиле подчеркнул, что путинский режим вместе с лукашенковским делают намного больше по сравнению с СССР для русификации – они "отрубают корни" похищенных украинских детей и убивают даже воспоминания об Украине.

По его словам, ордера, выданные Международным уголовным судом ООН в Гааге на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой открывают для Европарламента новые возможности для политического давления.

Напомним, именно похищение украинских детей стало причиной выдачи 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и российской детской омбудсменки Львовской-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – незаконной депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

На этой же конференции в Риге "Война России против детей" уполномоченная президентом Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук назвала основные шесть сценариев, по которым Россия похищает украинских детей на временно оккупированных территориях. Омбудсмен подчеркнула, что Россия совершает геноцид украинского народа через детей.

В Йельском университете провели исследование, показавшее, что российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года вывезли более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 в 13 учреждений на территории Беларуси. Детей похищали не менее из 17 городов на временно оккупированных территориях.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 14 января рассказал, что Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных Россией.

Красный Крест Беларуси был изгнан из международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. Причиной такого решения стала причастность Красного Креста Беларуси к похищению украинских детей.

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