В Феодосии раздались взрывы: повреждена линия электропередач. Фото и видео

В среду, 30 августа, во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Российские захватчики заявили, что около Феодосии ПВО якобы сбило крылатую ракету.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. По словам оккупантов, в результате падения обломков якобы сбитой ракеты загорелась сухая трава в поле и возник пожар.

По данным российских источников, местные жители сообщили о столбе дыма, который поднялся над городом после взрыва. Также в некоторых районах Феодосии пропадало электричество.

Звуки взрыва были слышны в самой Феодосии и поселке Приморский.

Также местное издание "Крымский ветер" сообщило, что в Феодосии беспилотник или его обломки попали в здание приблизительно в районе Керченского шоссе, начался пожар.

"Было три пуска ракет, последним, предположительно, сбили беспилотник. Пожар разгорается в районе очистных сооружений. Звуки взрывов были слышны даже в Старом Крыму", – говорится в сообщении.

Немного позже, после взрывов, в сторону поселка Приморский поехала группа карет скорой помощи.

Ситуацию в Крыму прокомментировал и оккупационный "глава" полуострова Сергей Аксенов.

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – написал он.

Кроме того, по данным издания "Крымский ветер", в Алуште также были слышны звуки пролетов и стрельбы со стороны населенного пункта Перевальное, где дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

Напомним, 23 августа в районе Оленевки в оккупированном Крыму также прогремел взрыв: был поражен российский ракетный комплекс.

А уже на следующий день, рано утром 24 августа, там же произошло сражение с участием плавсредств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава ГУР МОУ на территории полуострова.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время той спецоперации украинские бойцы ликвидировали 30 оккупантов и повредили вражеские катера, сами же смогли выйти без потерь.