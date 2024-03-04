В феврале ДТЭК вернул свет 426 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов

В феврале энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 426 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В настоящее время оккупанты активизировали обстрелы Днепропетровщины, особенно юга региона, приближенного к зоне боевых действий. Здесь за месяц энергетикам удалось вернуть свет для 226 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за поврежденных обстрелов линий и энергобъектов. Также продолжаются тяжелые бои в Донецкой области, где постоянно обесточивается электрооборудование из-за активных боевых действий. По февраль энергетикам удалось возобновить электроснабжение для почти 190 тысяч семей жителей прифронтового региона. Кроме того, в феврале из-за атаки были обесточены в Киеве. Однако энергетики быстро починили поврежденные энергообъекты и вернули свет более 10 тыс. семей.

"Наши специалисты уже более двух лет работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года энергетики вернули свет уже более 11 миллионам семей. Наш самый первый приоритет – обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки. Энергетики приступают к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, за первый месяц 2024 года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.