В феврале российские потери ББМ выросли, а танков – упали: в сети указали на интересный нюанс и дали объяснение

В течение февраля 2024 года потери РФ на поле боя составили около 28,5 тыс. оккупантов и почти 4 тыс. единиц вооружений и военной техники. При этом, например, боевых бронированных машин захватчики потеряли больше, чем месяцем ранее, а вот количество уничтоженных российских танков оказалось меньше, чем в январе.

Это может быть связано с тем, что танки оккупанты применяют несколько реже из-за значительного количества этой утраченной уже на поле боя техники. Подробности сообщили командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк и журналист Роман Шрайк.

По данным Павлюка, в течение февраля 2024 года российские войска потеряли в Украине 28 450 оккупантов и 3 854 единицы вооружения и военной техники.

В частности, за месяц Силы обороны уничтожили:

288 танков

809 боевых бронированных машин

878 артиллерийских систем

24 РСЗО

28 установок ПВО

два корабля

939 единиц автотехники

149 единиц спецтехники.

Также в феврале украинские воины сбили один вражеский вертолет, 13 самолетов, 658 БпЛА и 65 ракет.

В данных статистики потерь ВС РФ в феврале журналист Шрайк заметил необычную тенденцию. Если ранее количество уничтоженных танков и ББМ россиян менялось практически синхронно, то в феврале фиксировался определенный разрыв: потери РФ в боевых бронемашинах стало большим, чем обычно, а вот танков захватчики потеряли меньше.

"Это не значит, что "танки закончились" или "танки заканчиваются". Они не закончатся, пока идет их производство и восстановление с хранения. То есть ноль танков на фронте не будет. Но танков становится меньше, если потери превышают производство+восстановление. Если танков остается меньше какого-то уровня, то их реже применяют на поле боя, что делает их потери меньшими. Возможно, это мы и наблюдали в феврале. Но для проверки этой гипотезы нужно еще время", – предположил Шрайк.

Тем временем Telegram-канал "Крымский ветер Резерв" зафиксировал отправку на фронт Россией устаревших советских танков Т-62М, законсервированных на базах хранения, в частности, на оккупированном полуострове.

"По Крыму с баз хранения транспортируют на фронт танки Т-62М. Танк Т-62 принят на вооружение Армии СССР в 1961 году. Его производили до 1975 года. Всего произведено более 20 тысяч единиц. В 1985 году произведена модернизация до Т-62МВ", – отмечено в сообщении.

Эти танки, переброску которых в направлении материковой части Украины сейчас наблюдают крымчане, в свое время экспортировались в Болгарию, ГДР, Венгрию, Алжир, Египет, Ирак, Иран, Йемен, Ливию, Сирию, Афганистан, КНДР, Монголию, Анголу, Вьетнам, Эфиопию, Кубу и другие страны.

Российская же армия отказалась от их использования за несколько лет до оккупации Крыма.

"Снят с вооружения российской армии в 2011 году. Вот таким древним вооружением она воюет сейчас", – резюмировали в паблике.

Напомним, только накануне, в последний день зимы, ВСУ отминусовали за сутки три самолета и 920 солдат армии РФ. Всего в течение 29 февраля армия государства-агрессора лишилась 177 единиц военной техники и вооружений.

Также сообщалось, что всего за февраль враг лишился 13 самолетов. Не в последнюю очередь это связано с тем, что одним из сбитых вражеских бортов оказался самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, уничтоженный 23 февраля: страх оккупантов перед использованием этих дефицитных самолетов снижает возможности сбора врагом данных об украинских радиолокационных системах и средствах противовоздушной обороны, что создает дополнительные угрозы для российской военной авиации.