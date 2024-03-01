ВСУ отминусовали за сутки три самолета и 920 солдат армии РФ – Генштаб

Защитники Украины за прошедшие сутки нанесли новые потери живой силе российской армии, убрав с поля боя 920 ее солдат и офицеров. Также воины сбили еще три самолета и превратили в металлолом десятки бронемашин, танков врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. По состоянию на 1 марта 2024-го общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства составляют 414 680.

Накануне наши бойцы уничтожили 177 единиц российской военной техники и вооружения. Среди них 36 артиллерийских систем (всего 10 106), 30 боевых бронированных машин (12 582), 17 танков (6610), одно средство ПВО (691).

Подразделения Воздушных сил ВСУ сбили три вражеских самолета (всех 345): ночью 29 февраля один истребитель-бомардировщик Су-34 армии РФ навеки приземлился на восточном направлении фронта, а затем утром еще две такие же российские "сушки" защитники уничтожили на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Кроме того, украинские воины обезвредили 26 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 7794), 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн (13 206), десять – спецтехники (1611) захватчиков.

В списке потерь, нанесенных врагу за все время полномасштабной войны, также есть 1912 крылатых ракет, 100 РСЗО, 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров, подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Воздушных сил ВСУ авиабомбой JDAM-ER уничтожили командный пункт и ракетно-артиллерийский склад вооружения ВС РФ. Такая потеря врагу была нанесена возле временно оккупированного села Челбурда на Херсонщине.

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