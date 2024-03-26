В ФСБ назвали Буданова 'законной целью' и попытались пригрозить: ГУР отреагировало

В России не прекращают винить Украину в "преступлениях против России". В "преступники" в государстве-агрессоре записали руководителей украинских спецслужб, назвав их "законными целями": отдельно отметили начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

С угрозами ликвидации Буданова и других украинских силовиков выступил глава ФСБ РФ Александр Бортников, который 26 марта щедро раздавал комментарии российским пропагандистам. В ГУР OBOZ.UA прокомментировали эти угрозы.

Отвечая на вопрос одного из пропагандистов, Бортников назвал руководителей украинских спецслужб "законными целями".

"Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью", – выдал глава ФСБ.

Отдельно он упомянул о Буданове, которого, мол, российские спецслужбы также собираются ликвидировать.

Пропагандисту такого ответа показалось мало, поэтому он поинтересовался, почему украинских силовиков до сих пор не убили.

"Все впереди", – ответил Бортников.

На попытки угроз со стороны главы ФСБ уже отреагировали в ГУР. В комментарии OBOZ.UA представитель военной разведки Андрей Юсов отметил, что современная Россия полностью повторяет действия нацистов во время Второй мировой.

"Ничего нового в этих заявлениях кремлевских старцев нет. Как, в конце концов, и военные преступники Третьего рейха до своего окончательного поражения угрожали всему миру и лидерам демократических стран. Российская Федерация, государственный агрессор, государственный террорист ведет геноцидную войну против украинцев и так, в том числе , пытается уничтожить и делает все возможное для того, чтобы уничтожить военно-политическое руководство Украины", – сказал он.

Очередные упоминания российскими террористами о ГУР и Буданове в военной разведке трактуют как своеобразное признание эффективности своей работы.

"Это очередное, с одной стороны, признание деятельности и генерала Буданова, и главного управления развития Министерства обороны Украины, а с другой стороны, определенная агония, потому что, ну опять же, это уже повтор, это уже было – и много раз .Законными целями для международного правосудия являются именно военные преступники, верхушка режима Путина, и справедливость их не минует", – подчеркнул Юсов.

Напомним, ранее стало известно, что в России заочно "арестовали" главу СБУ Василия Малюка. Басманный суд Москвы "отправил" главу украинской спецслужбы "под стражу" на два месяца.

Сам Малюк заявил, что это решение "не заслуживает никакого внимания" и его интересует только один суд – над кремлевским диктатором Владимиром Путиным.