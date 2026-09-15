В Генштабе озвучили масштаб потерь России с начала года: какие месяцы стали рекордными

С начала 2026 года потери российских оккупантов в живой силе превысили 300 тыс. военнослужащих. Наибольшее количество личного состава армии РФ было убито и ранено в течение трех летних месяцев.

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В частности, в течение июня, июля и августа захватчики потеряли более 124 тысяч военных. Статистику обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе назвали рекордные потери РФ

"По данным Генерального штаба ВСУ, с начала года российский агрессор потерял 301 030 военнослужащих убитыми и ранеными", – подчеркнули в ведомстве.

Масштаб потерь российской армии там сравнили с численностью личного состава почти 150 мотострелковых полков. В одном таком подразделении служит около 2 тысяч военнослужащих.

В зимние месяцы российская армия в целом потеряла 57 800 военнослужащих убитыми и ранеными. Наибольшие потери за этот период пришлись на январь – 31 710 человек, а в феврале этот показатель составил 26 090 военных.

Весной количество потерь противника существенно возросло. За март, апрель и май российская армия недосчиталась 98 700 военнослужащих, причем этот показатель последовательно увеличивался каждый месяц.

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В марте потери составили 31 960 человек, в апреле – 32 980, а в мае – уже 33 760 военнослужащих.

Наиболее результативным для Сил обороны Украины в этом плане стало лето. За три месяца российская армия потеряла 124 170 военнослужащих убитыми и ранеными.

В частности, в июне потери оккупантов составили 39 290 человек. В июле этот показатель вырос до 42 860 военнослужащих, а в августе число достигло 42 020 человек. Таким образом, два последних месяца лета стали самыми тяжелыми для российской армии по количеству потерь.

Потери оккупантов растут и в сентябре

Потери противника продолжают расти и в сентябре. По состоянию на утро 15 сентября российские войска уже потеряли еще 20 360 военнослужащих.

"Значительные потери противника являются результатом эффективной боевой работы всех составляющих Сил обороны Украины. Продолжение следует!" – заверили в Генштабе.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская армия ежемесячно теряет более 40 тысяч военных убитыми или тяжело ранеными. На фоне неудач в Украине Москва прибегает к все более безрассудным и опасным атакам, в частности вблизи территории стран Альянса.

Как писал OBOZ.UA, в течение августа 2026 года спецназовцы "Альфы" СБУ нанесли российским войскам значительные потери. По проверенным данным профильного подразделения, за месяц было обезврежено почти 6000 оккупантов и уничтожено значительное количество военной техники.

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