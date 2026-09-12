Полгода в лидерах по эффективности: стало известно, сколько оккупантов и их техники уничтожили спецназовцы "Альфы" СБУ в августе

Спецназовцы "Альфы" СБУ в августе 2026 года нанесли российским войскам значительные потери. По проверенным данным профильного подразделения, за месяц было обезврежено почти 6000 оккупантов.

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Кроме того, бойцы поразили тысячи единиц техники, средств связи, беспилотников и других военных объектов противника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Альфа" полгода в числе лидеров по эффективности

Уже полгода "Альфа" демонстрирует самые высокие показатели среди подразделений Сил обороны Украины, нанося российским войскам ощутимые потери на передовой и в тылу.

По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.

Какие потери понесла российская техника

В течение августа спецназовцы также поразили 9142 беспилотника и наземных роботизированных комплекса различных типов. Кроме того, были поражены 2977 единиц автомобильной техники, 2791 антенна и узел связи, а также 1183 фортификационных сооружения.

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Отдельно в СБУ сообщили о поражении 756 расчетов БПЛА и 222 складов с боеприпасами и имуществом. Также спецназовцы уничтожили или поразили 48 артиллерийских систем и самоходных артиллерийских установок.

Потери понесла и бронетехника российских войск. Речь идет о 46 единицах, среди которых 13 танков и 33 боевые бронированные машины.

Кроме того, в августе были поражены 26 средств радиолокационной и радиоэлектронной борьбы, 23 реактивные системы залпового огня, 20 единиц водного транспорта и 17 средств противовоздушной обороны. Также спецназовцы поразили четыре единицы авиационной техники.

"Альфа" СБУ набирает новых бойцов

В подразделении призвали желающих присоединиться к команде "Альфа" СБУ и работать вместе со специалистами подразделения.

Для получения дополнительной информации и заполнения анкеты предлагается воспользоваться сайтом подразделения или позвонить по номеру 4444. Звонки по этому номеру бесплатны.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, в Таганроге Ростовской области были уничтожены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

– В ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются создать иллюзию контроля над ситуацией, постоянно бросая в бой новые штурмовые подразделения. Свежие резервы сразу отправляют в атаку, но это приводит лишь к увеличению потерь ВС РФ.

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