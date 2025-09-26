В Генштабе подтвердили поражение Афипского НПЗ: был мощный пожар. Видео

В Генеральном штабе подтвердили поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае (Россия) беспилотниками в ночь на 26 сентября. В результате атаки там произошло попадание дрона и возник пожар.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там добавили, что степень и детали поражения уточняются.

Подробности

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что объект расположен в Краснодарском крае и преимущественно производит бензины, дизельное топливо и авиационный керосин. Его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн. Также НПЗ привлечен к обеспечению оккупационных войск РФ.

"Подтверждено попадание и пожар. Степень и детали поражения уточняются", – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе предупредили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры, чтобы подрывать наступательный потенциал оккупантов с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, ранее об атаке на Афипский НПЗ писали российские СМИ. В частности, местные власти попадание по объекту подтвердили, но, заявили об "обломках" и попытались преуменьшить последствия.

Как писал OBOZ.UA, Афипский НПЗ украинские дроны атакуют не впервые. Сообщения об ударах по нему и Новокуйбышевскому НПЗ появлялись и в конце августа. Тогда на обоих заводах вспыхнули мощные пожары.

