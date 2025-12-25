В Генштабе подтвердили поражение Новошахтинского завода нефтепродуктов

В ночь на четверг, 25 декабря, Воздушные Силы ВС Украины осуществили удачную операцию на территории РФ. В результате поражен Новошахтинский завод нефтепродуктов (Ростовская область).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Сегодня, 25 декабря, подразделения Воздушных Сил ВС Украины нанесли успешный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области Российской Федерации", – говорится в сообщении.

