Была серия взрывов: в России поражен Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, вспыхнул пожар. Фото и видео
В четверг, 25 декабря, на территории страны-агрессора прогремела серия взрывов. Под атакой оказался Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
Кадры последствий от поражения, где впоследствии возник пожар, публиковали местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Так, по информации россиян перед попаданием по объекту в области объявили воздушную тревогу с ракетной угрозой. Несмотря на "точную" работу ПВО, вооружение таки достигло своей цели.
"Новошахтинск, сообщают что НПЗ сработал как ПВО", – иронично отметили в Tekegram-канале.
Дополняется...