В российском Майкопе прогремели взрывы в районе военного аэродрома. Видео

В Майкопе, столице республики Адыгея (Россия), в ночь на 25 декабря было неспокойно. В результате атаки, в городе прогремели мощные взрывы вблизи военного аэродрома.

В местных пабликах россияне делились видео, на которых был слышен грохот. Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

"Майкоп ... местные сообщают о взрывах в районе военного аэродрома Ханская, в/ч 55661 272-я учебная авиационная база 2-го разряда", – говорится в сообщении.

На опубликованных видео от местных слышен характерный звук беспилотника и взрывы.

Что известно об аэродроме Ханская

Ханская – военный аэродром в республике Адыгея, расположенный в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от Майкопа. Здесь базируется 272-я учебная авиационная Полоцкая авиабаза 2-го разряда, награжденная орденами Суворова и Кутузова, входящая в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. Серова.

Основу авиапарка составляют учебные самолеты L-39. Аэродром относится ко второму классу и способен принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ил-18 и более легкие воздушные суда, а также вертолеты всех типов.

До 2009 года Ханская имела статус аэродрома совместного базирования и использовалась также для нужд гражданской авиации.

Напомним, в октябре 2024 года украинские дроны уже прилетали на военный аэродром военно-космических сил РФ в республике Адыгея. Тогда, во время атаки, на территории военного объекта находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, это истребители-бомбардировщики Су-34, Су-35 и вертолеты Ми-8. В результате попаданий на территории аэродрома возник масштабный пожар и произошла детонация, а местные власти после удара по аэродрому объявили эвакуацию.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 25 декабря дроны атаковали город Темрюк Краснодарского края РФ. В результате этого на территории порта возник сильный пожар. Атаку на портовую инфраструктуру подтвердили местные власти.

