Дроны атаковали порт в российском Темрюке: вспыхнули резервуары с нефтепродуктами

В ночь на 25 декабря город Темрюк Краснодарского края РФ атаковали дроны. В результате этого на территории порта возник сильный пожар.

Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. метров. Атаку на портовую инфраструктуру подтвердили местные власти.

Последствия атаки

По информации оперативного штаба Краснодарского края, в порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. В ликвидации пожара задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Местные чиновники утверждают, что пострадавших в результате обстрела нет. Также оперативный штаб рассказал, что на месте работают специальные и экстренные службы.

Оккупанты утверждают, что над территорией Краснодарского края ночью сбили 7 дронов самолетного типа. Кроме того, власти Краснодарского края сообщили, что из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе.

Спутники NASA также зафиксировали масштабный пожар в порту Темрюка. По предварительным данным, возгорание началось на территории порта около 2 часов ночи.

Напомним, Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора России. В результате была нанесена серия успешных ударов по Ефремовскому заводу синтетического каучука в Тульской области.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

