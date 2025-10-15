В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Феодосии и рассказали о поражении других объектов врага. Фото и видео

В ночь на 13 октября был нанесен удар по предприятию Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии. В результате атаки повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предварительной атаки.

На территории предприятия произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Последствия атаки

По информации Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам России, чтобы ослабить наступательный и военно-экономический потенциал страны-агрессора.

Нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем хранившихся в резервуарах нефтепродуктов составляет около 193 тыс. куб. метров.

Также в Генштабе рассказали, что в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​РЛС П-18 в Красной Поляне (АР Крым), пункт управления БПЛА в Олешках Херсонской области и склад боеприпасов в Макеевке Донецкой области.

Напомним, ночью 15 октября в Волгоградской области РФ прогремела серия взрывов. Местные власти пожаловались на массированную атаку БПЛА, а жители региона устроили истерику из-за нехватки бензина. Целью атаки стал очередной нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 57 регионов РФ столкнулись с перебоями в поставках топлива, при этом с августа по первые дни октября произошло не менее 26 ударов по НПЗ. Дефицит топлива вызвал закрытие части АЗС, ограничение отпуска бензина, очереди на заправках и запрет экспорта нефтепродуктов.

