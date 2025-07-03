В Генштабе подтвердили удар по стратегическому предприятию в российском Ельце: производство остановлено. Видео

В ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины совместно с другими составляющими Сил обороны провели огневое поражение стратегического предприятия АО "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. Это предприятие занимается серийным производством батарей и аккумуляторов для вооружения российской армии.

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Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

"Поражен важный объект военно-промышленного комплекса врага. В рамках снижения наступательных возможностей вооруженных сил российского агрессора в ночь на 3 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область РФ), занимающегося обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В частности, завод производит универсальные модули планирования и коррекции – технологию, позволяющую превращать обычные свободнопадающие авиабомбы в планирующие с повышенной точностью и дальностью.

Кроме того, здесь изготавливают батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования Х-35У, а также энергетические модули для специальных систем.

После удара на территории завода произошли взрывы, производство приостановлено. Сейчас уточняются детали нанесенного ущерба.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Стоит отметить, ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области является одним из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве химических источников тока. Этот завод является ключевым поставщиком для министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами РФ, такими как "Роскосмос", МВД, ФСБ и МЧС.

Продукция завода используется в различных военных системах. Предприятие производит элементы питания для ракет, в частности для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и, по некоторым данным, для ракет "Кинжал". Завод поставляет аккумуляторы и батареи для дронов и авиационной техники.

Напомним, 1 июля в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Служба безопасности Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по ижевскому заводу "в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника".

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ подтвердил нанесение удара по складам боеприпасов войск России 28 июня в Брянской области. Удар по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения произошел "в рамках снижения наступательных возможностей противника".

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