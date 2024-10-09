В Генштабе подтвердили удар по военному арсеналу в Брянской области: там хранились боеприпасы и КАБы

Силы обороны Украины в ночь на 9 октября нанесли результативные удары по военному арсеналу оккупантов в населенном пункте Карачев Брянской области РФ. Там захватчики хранили боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР и Ирана, а также управляемые авиационные бомбы, часть из них россияне держали под открытым небом.

Видео дня

После атаки на территории арсенала начались взрывы, местные власти перекрыли дорогу в районе объекта. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации, что в Брянской области. По имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом", – рассказали в Генштабе.

После удачного поражения на объекте началась детонация боеприпасов. А местные власти вынуждены были перекрыть дорогу в районе арсенала. Детали о последствиях поражения сейчас уточняются.

"Поражение подобных арсеналов создает серьезные логистические проблемы для российской армии, что существенно снижает наступательный потенциал оккупантов на угрожающих направлениях", – добавили в Генштабе, традиционно заверив, что "продолжение следует".

В то же время в Силах беспилотных систем уточнили: взорванный арсенал оккупанты использовали для хранения и модернизации артиллерийского и ракетного вооружения – в частности, переданного Ираном.

"Подобных объектов немного – ориентировочно до двух десятков на всю территорию РФ, в каждом из которых хранятся десятки тысяч тонн боеприпасов. Силы беспилотных систем продолжают подрывать наступательный потенциал врага, приближая нашу победу", – отметили военные.

Напомним, ранним утром 9 октября стало известно, что в Брянской области атакован склад БК, где могли быть боеприпасы из КНДР. На месте был виден пожар и слышна мощная детонация.

В минобороны РФ традиционно о поражении арсенала не упомянули ни словом, вместо этого похвастались десятками "сбитых" украинских беспилотников. Это вызвало истерику у россиян, которые, с одной стороны, не поверили в непогрешимость российской ПВО, а с другой, – фантазировали об "ударах по Банковой" в ответ на поражение законной военной цели.