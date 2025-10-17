В Генштабе подтвердили удары по нефтебазе и военным целям России в Крыму. Видео

В ночь на 17 октября Силы специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали ряд военных целей россиян во временно оккупированном Крыму. В результате операции были поражены нефтебаза и промышленный объект в Сакском районе.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций. Информацию официально подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В результате атаки украинских дронов повреждена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское. На предприятии возник пожар, известно о попадании в резервуар типа РВС-2000.

Кроме того, поражено федеральное государственное казенное учреждение "Комбинат "Гвардейский"" росрезерва в селе Карьерное Сакского района. По информации Генштаба, также под атакой были склады горюче-смазочных материалов в Джанкое и радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.

Напомним, во время этой атаки российская ПВО сбила собственный многоцелевой истребитель Су-30СМ в западно-северной части оккупированного Крыма. Экипаж самолета катапультировался после воспламенения двигателей.

Информацию о сбивании предоставили в Генеральном штабе ВС Украины. Также ее подтвердили радиоперехваты украинской разведки Военно-морских сил ВС Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, в ночь на пятницу, 17 октября, российская Кубань оказалась под атакой беспилотников. В частности, дроны наведались в курортные города Сочи и Адлер, там прозвучала серия взрывов.

