В Германии обещают, что новый министр обороны первым вопросом решит передачу танков Leopard 2 Украине

Вопрос поставки танков Leopard 2 Украине станет приоритетом для нового министра обороны Германии. Как стало известно, этот пост займет Борис Писториус.

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Решение о поставках Украине танков Leopard 2 лежит на столе нового министра обороны Германии. Об этом пишет издание Reuters.

"Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно", – подчеркнул вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Писториус должен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином в четверг перед встречей союзников на авиабазе Рамштайн, которая пройдет в пятницу, 20 января.

До сих пор Германия осторожничала в одобрении передачи танков Украине, опасаясь, что такой жест может вызвать военную эскалацию со стороны России. В то же время многие представители стран НАТО относятся к подобной причине скептически на фоне очевидных признаков того, что Кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от своего намерения продолжать войну в Украине.

Британия первой нарушила табу на тяжелые танки, пообещав Украине роту своих "Челленджеров". Но этого количества слишком мало. Американские танки Abrams работают на турбинных двигателях, которые сжигают слишком много топлива, что не слишком хорошо для Украины.

Остаются танки Leopards, которые Германия производила тысячами во время холодной войны и которыми сейчас вооружены армии по всей Европе. Польша и Финляндия уже заявили, что отправят Leopards, если Берлин разрешит реэкспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский провел разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Главной темой переговоров была помощь Украине в борьбе со страной-агрессором Россией.

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