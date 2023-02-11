В Германии отказались говорить о мире в Украине на условиях Путина

Попытки Кремля навязать так называемые "мирные переговоры" на условиях диктатора Владимира Путина несут в себе намерения покорить украинское государство, а не прекратить войну. Поэтому ни Украина, ни Европа не примут навязывание мира на условиях России.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Укринформ. По ее словам, продиктованный мир в условиях ракетных ударов и обстрелов украинских городов противоположен справедливому миру.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что переговоры на условиях Путина, когда часть Украины остается под оккупацией российских войск, противоречат международному праву. Также Бербок подчеркнула, что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе.

Дипломат добавила, что сейчас важно продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, ведь каждый, кто ничего не делает, несет за это ответственность.

"Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право", – сказала Бербок.

Ранее Бербок говорила, что завершить войну в Украине практически одномоментно может один-единственный человек – президент РФ Владимир Путин, ведь именно он ее развязал. При этом прекращение огня на условиях России недопустимо, ведь это не прекратит страдания украинского народа.

Напомним, Россия снова заявила о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий, но "на основе той реальности, которая существует". При этом в МИД РФ озвучили один из любимых фейков Кремля – что Украиной якобы руководят в Соединенных Штатах и Европе.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно спикер совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова к переговорам "без предварительных условий, которые нам пытаются выставлять".

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что позиция России касательно диалога изменилась.

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