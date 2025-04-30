В Госдепе США намекнули, что РФ не могла бы сама продолжать войну против Украины, обвинив КНДР и 'третьи страны'

В Государственном департаменте США официально обвинили Северную Корею в том, что она своим участием в боевых действиях на стороне России против Украины затягивает войну. В американском внешнеполитическом ведомстве прозрачно намекнули, что сама страна-агрессорка РФ не могла бы долго продолжать "эту бойню", а КНДР вместе с другими третьими странами "увековечили российско-украинскую войну".

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Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс 29 апреля. Она подчеркнула, что все страны, которые помогают России вести войну против Украины, несут ответственность за это.

"Все достаточно просто. Северная Корея не полезна. Они не помогают. Есть и другие страны, также способствующие этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность", — отметила Брюс.

Представитель Госдепа добавила, что американцы "обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне". Она также подчеркнула, что подготовка российской стороной военных из КНДР является прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, запрещающих предоставление или получение военной помощи Пхеньяном.

"Военное развертывание Северной Кореей войск в России и любая поддержка, которую Российская Федерация оказывает КНДР в ответ, должна прекратиться". Подготовка Россией северокорейских солдат непосредственно нарушает резолюции Совета Безопасности 1718, 1874 и 2270, которые вместе налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее", – подчеркнула Темми Брюс.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что России необходимо "немедленно прекратить войну" в Украине. Эта фраза раздалась во время их телефонного разговора 27 апреля. В Госдепе отметили, что США всерьез настроены способствовать прекращению этой войны.

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