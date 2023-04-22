В Госдепе США напомнили главное условие переговоров с РФ

Главное условие любых переговоров по установлению мира в Украине – проведение их на условиях украинской стороны. Ставить на один уровень агрессора и ставшую жертвой этой агрессии страну по меньшей мере безответственно.

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Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга в Вашингтоне 21 апреля. Его слова цитирует Укринформ.

Комментируя перспективы мирных переговоров между РФ и Украиной, Пател подчеркнул, что две страны находятся в кардинально разных обстоятельствах.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Одна стремится стереть границы другой, а другая пытается защитить свою жизнь", – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В то же время Ведант Пател напомнил позицию президента Владимира Зеленского, который отмечал, что в конце концов война будет завершена путем переговорного решения.

"Но это должно быть на условиях украинской стороны", – подчеркнул представитель Госдепа США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей Украины является деоккупация территорий и возвращение людей из российской неволи.

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