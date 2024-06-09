В Гостомеле и Буче россияне действовали как крысы: воин ГУР с позывным 'Шаман' вспомнил бои с врагом и рассказал о преступлениях РФ

Среди тех, кто в конце февраля встречал российские войска в Киевской области, были воины из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Среди них – группа разведчиков, отличившихся в 2021 году в Афганистане во главе с бойцом с псевдо "Шаман".

Воин напоминает: в Гостомеле и Буче в начале полномасштабного вторжения РФ россияне вели себя "как крысы". Воспоминания "Шамана" опубликовало канадское издание The Globe & Mail в материале, посвященном военной разведке Украины.

Представителю ГУР МОУ на псевдо "Шаман", родившемуся на украинском Донбассе, всего 30 лет. Летом он участвовал в миссии в афганском Кабуле. Тех, с кем тогда пришлось работать, воин характеризует как "людей, не знавших страха и готовых идти куда угодно".

Все эти воины в феврале 2022-го встречали захватчиков в Киевской, Харьковской областях и на Донбассе.

Был среди них и "Шаман". За день до начала полномасштабного вторжения РФ он собрал группу из 12 разведчиков и создал из них подразделение, которое позже станет известно как "Шаманбат". Выделяли их нашивки со стилизованным белым черепом на черном фоне.

Эту новосформированную группу руководство ГУР отправило на оборону Гостомельского аэродрома, захват которого для россиян был особенно важен, так как они могли перебросить в пригород столицы танки и другую бронетехнику для последующей атаки на Киев.

Уже на рассвете 24 февраля бойцы "Шамана" получили подтверждение: данные двойного агента о планах оккупантов на Гостомель были достоверными. И когда спецназовцы ГУР увидели врага – открыли огонь на поражение.

Потом были несколько недель ожесточенных боев и в конце концов Киевщину деоккупировали. Тогда-то и открылись впервые миру преступления захватчиков на территории Украины: полосы мировых СМИ публиковали жуткие фото из деоккупированных районов на севере Киевщины и описывали найденные в населенных пунктах тела замученных до смерти украинцев, сожженные автомобили, в которых гражданские пытались выехать из зоны боевых действий, братские могилы с людьми разного возраста и пола.

"Реакция россиян в Гостомеле и Буче была продиктована их страхом. Это была реакция загнанной в угол крысы, которая не имела контроля или власти. Это был просто хаос, и они наносили максимальный ущерб, просто убивали всех вокруг", ― говорит "Шаман".

Напомним, ранее в ГУР заявили о поражении в России нового Су-57. Спутниковые снимки свидетельствуют, что огневое поражение по Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области было нанесено с 7 по 8 июня. 7 числа, как показывают спутниковые снимки, истребитель еще был цел, а на следующий день возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения.

Впоследствии в России де-факто подтвердили поражение самолета, устроив истерику из-за "первой боевой потери Су-57 в истории".