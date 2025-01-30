В ГПСУ назвали две области, где зафиксировано больше всего случаев диверсионной деятельности врага

Украинские пограничники продолжают фиксировать случаи захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на линии границы со страной-агрессором РФ. Больше всего – на пограничье Харьковщины и Сумщины.

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Защитники Украины препятствуют действиям российских диверсантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, если сравнить 2023 год и начало 2024-го, сейчас фиксируется уменьшение вражеской диверсионно-разведывательной деятельности на пограничье.

"В то же время враг не отказался от нее совсем. Больше всего таких случаев продолжаем фиксировать в Харьковской и Сумской областях", – сказал Демченко.

Он подчеркнул, что российские ДРГ пытаются разоблачить местоположение украинских военных, заминировать местность и поразить определенные объекты.

Чтобы разоблачить врага, подразделения ГПСУ и Национальной гвардии, защищающие границу, используют беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, военные рассказали, что на северной границе Украины российские ДРГ начали действовать по новой тактике. Теперь они активно используют современные технологии и интегрированную поддержку.

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