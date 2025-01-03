'Поддержка дронами и артиллерией': какую новую коварную тактику применяют вражеские ДРГ на севере

На северной границе Украины российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) начали действовать по новой тактике. Теперь они активно используют современные технологии и встроенную поддержку.

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В частности, враг объединяет разведку беспилотниками, ушибы FPV-дронами и артиллерию для обеспечения своих операций. Об этом сообщает спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

По его словам, рельеф приграничных территорий и сложные погодные условия создают благоприятные условия для деятельности ВРГ.

"Благоприятные условия для ДРГ – именно тот рельеф, который у нас на северной границе, и они любят действовать именно во время сложных погодных условий. Но это не совсем так работает. Сейчас тактика применения ДРГ – это поддержка с воздуха, должна быть разведка БПЛА, поддержка FPV-дронами и артиллерией. Так сейчас работают ДРГ", – рассказал Мысник.

По словам Мысника, враг часто наносит отвлекающие удары рядом с местами операций ДРГ, чтобы прикрыть их действия. Такие операции имеют разные цели: от проверки обороны украинских войск до террористических акций против мирного населения и подготовки к возможным наступательным действиям.

В последнее время особое внимание оккупанты уделяют дронам, используя как FPV-дроны, так и беспилотники, работающие через оптоволоконные каналы.

В частности, если раньше удары ударными дронами, такими как Shahed, в большинстве своем совершали ночью, то теперь это может быть и днем, и утром. Также возросла интенсивность применения минометов, легко перемещать и маскировать.

"Если еще несколько месяцев назад ударный БПЛА типа Shahed они использовали в темное время суток, то сейчас это может быть и днем, и утром. Они очень активно используют такие дистанционные средства поражения. Что касается артиллерии, то это минометы, которые легче перебазировать или замаскировать", – сказал спикер.

Войска страны-агрессора России пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. С этой целью враг применяет диверсионно-разведывательные группы. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что на севере Харьковщины есть два активных участка фронта – возле села Липцы и в направлении города Волчанск.

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