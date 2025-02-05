В ГПСУ оценили, есть ли угроза для Украины от проверки боеготовности войск в Беларуси

В Беларуси проходит проверка боеготовности в отдельных частях и соединениях войск, которая не несет угрозы для Украины. На границе не фиксируется перемещения техники и личного состава.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 5 февраля. По его словам, события, происходящие в беларуской армии, не угрожают безопасности украинского государства.

"В системе сил обороны Беларуси проходит проверка боеготовности в отдельных частях и соединениях, но это никак не влияет на увеличение угрозы для Украины", – сказал спикер.

Кроме того, на границе с Беларусью, простирающейся более чем на тысячу километров, не фиксируют перемещения техники и личного состава, сообщил Демченко.

Также разведка Украины не зафиксировала ударного формирования, которое находилось бы в направлении государственной границы.

В то же время отдельные подразделения Беларуси продолжают находиться в направлении границы с Украиной.

В Госпогранслужбе считают, что таким образом в Беларуси пытаются продемонстрировать, что Украина якобы представляет для них опасность.

Как сообщал OBOZ.UA, беларуский диктатор Александр Лукашенко в день президентских выборов заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" появится в Беларуси "со дня на день". Он добавил, что "мечтает" разместить ракету ближе к российскому Смоленску.

Украинский историк, директор программы российских и беларуских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что размещение в Беларуси "Орешника" не будет представлять для Украины дополнительной угрозы, а наоборот, будет опасностью для самой Беларуси, поскольку Украина сможет уничтожить эти ракеты на беларуской территории.

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