В ГУР назвали фамилии причастных к дискредитационной кампании "Майдан-3": контрразведывательные мероприятия продолжаются

Российский политик, бывший помощник кремлевского диктатора Владислав Сурков и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко причастны к подрывной кампании страны-агрессора под кодовым названием "Майдан-3". Также в операции, направленной против Украины, так или иначе задействованы коллаборанты, перешедшие на сторону оккупантов.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. 1 марта он выступил в эфире объединенного новостного марафона "Єдині новини".

На "Майдан-3" агрессор потратил около 1,5 миллиарда долларов. Москва считает такую инвестицию выгодной, поскольку и так тратит огромные деньги на полномасштабную войну.

"Это не новые методы", – отметил Юсов. На вопрос ведущей о том, что увидят украинцы в пик российской подрывной кампании, он ответил: "Предательство", "позор" и многие другие слова, которые мы все хорошо знаем, которые будут нестись в разном контексте. Это попытки срыва мобилизационных мероприятий, попытки делегитимизации решений украинских властей и в целом расшатывание ситуации внутри страны, подрыв нашей международной коалиции".

"Что касается конкретных фамилий: да, Кириенко, да, Сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас московия, будут так или иначе в этом задействованы", – добавил представитель ГУР МО.

Также украинская разведка имеет фамилии людей, которые сейчас находятся в нашей стране и могут выступать "объектами влияния". "Это не значит, что они уже дали согласие. Эта информация проверяется и уточняется", – заявил Юсов.

Он подчеркнул, что контрразведывательные мероприятия идут постоянно и не прекращаются.

Как писал OBOZ.UA:

– В рамках кампании "Майдан-3" противник массово закупает и создает новые Telegram-каналы, а также ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях.

– Президент Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg заявил, что конечной целью московской операции "Майдан-3" является устранение действующих политических властей.

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