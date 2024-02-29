ГУР получило списки лиц, которых Россия хочет привлечь к операции 'Майдан-3': Юсов объяснил, что задумал враг

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило списки лиц, которых Москва хочет привлечь к своей операции, целью которой является расшатывание общественно-политической ситуации внутри нашей страны. Операция получила название Майдан-3, а в списках потенциальных агентов Кремля есть десятки влиятельных в Украине людей.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода". По его словам, российские спецслужбы сейчас создают разнообразные инструменты для осуществления своей антиукраинской операции и работают с людьми, которых планируют привлечь к ней.

"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях", – сказал Юсов.

Чтобы продвигать российские нарративы и расшатывать ситуацию в Украине, враг массово закупает и создает новые Telegram-каналы, а также ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях.

"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов - начиная от Telegram-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые Делегитимизируют принятие государственных решений - соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – сказал Юсов.

Что касается самого названия операции "Майдан-3", то оно не случайно. Практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб. А поскольку для путинского режима само слово "майдан" – это угроза, то его используют для того, чтобы очернить и нивелировать, перевернув все с ног на голову.

"Такое название дали в России. И это не первый раз. Еще советские спецслужбы, потом российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "майдан" - это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы вспомним, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg заявил, что конечной целью операции Москвы "Майдан-3" является устранение действующих политических властей. Он подтвердил, что украинская разведка владеет данными о дезинформационной кампании РФ.

Комитет же по вопросам разведки при президенте Украины заявил, что Россия осуществляет самую дорогую информационную спецоперацию в истории своих спецслужб "Майдан-3", призванную деморализовать украинцев и посеять панику среди населения, отвлечь внимание мира от длительной войны и взорвать международную поддержку нашего государства. Операция началась осенью 2023 года и достигнет кульминации в марте-мае этого года.

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