Хотят подорвать веру Украины в победу: в разведке предупредили о самой дорогой акции российских спецслужб в истории

Россия осуществляет самую дорогую информационную спецоперацию в истории своих спецслужб "Майдан-3", призванную деморализовать украинцев и посеять панику среди населения, отвлечь мир от длительной войны и взорвать международную поддержку нашего государства. "Акция" началась осенью 2023 года и достигнет кульминации в марте-мае этого года.

Об этом говорится в Заявлении Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины, опубликованном в Telegram Главного управления разведки МО Украины. Там отметили, что спустя два года после полномасштабного вторжения Украина предстала перед угрозой существования как государства и свободной нации.

Разведчики подчеркнули, что россияне устраивают диверсии, информационные атаки и откровенные провокации, ориентированные на международное окружение нашего государства и внутрь Украины. Комитет определил основные направления и цели врага:

– срыв украинской мобилизации;

– распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу;

– создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире.

"Глобальная международная цель россиян – уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире", – отметили разведчики.

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