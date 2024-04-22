В ГУР оценили, могут ли оккупанты устроить новое наступление на Киев

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время угрозы наступления войск России на Киев нет. По его словам, никаких изменений в ситцации на севере не наблюдается.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "BBC Украина", опубликованном 22 апреля. В частности, он отметил, что сейчас говорить об угрозе атаки РФ на север "безосновательно".

На вопрос, не изменилась ли ситуация относительно этого, Буданов сказал: "Не изменилась, абсолютно".

Кроме того, руководитель ГУР прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса, который рассказывал, что накануне вторжения приезжал в Киев и передавал данные о планах РФ, в том числе по высадке в Гостомеле, однако президент Владимир Зеленский посчитал эту информацию бездоказательной и не верил в безумие российского диктатора Путина до такой степени.

"Я очень уважаю господина Бернса. Лично его знаю. В принципе, горжусь этим знакомством моим. И я думаю, что это не было бы корректно публично комментировать его изречения. Так же, я думаю, что он не согласился бы сделать то же самое, если бы вы его спросили обо мне. Он свою позицию высказал. Вы можете воспринимать ее или не воспринимать. Это ваше личное дело", – сказал Буданов.

В то же время он подтвердил, что украинская разведка располагала аналогичной информацией о предстоящей агрессии россиян. Относительно данных о планах РФ на высадку в Гостомеле Буданов сказал:

"Послушайте. Есть же истории, которые уже невозможно вычеркнуть. Кажется, в октябре мы же первые публично сказали, что, да, ситуация угрожающая, планируется так, так и так. Если поднимете (архивные новости), то там была такая схема показана, на которой стрелочки были, как, куда, что должно пойти. Просто сверьте с тем, что в конце концов произошло".

На вопрос, передавалась ли эта информация президенту и каким был ответ, руководитель ГУР заявил, что сейчас не будет разговаривать на этот счет.

Напомним, в этом же интервью Буданов предупредил, что Украину в мае-июне ждет достаточно тяжелая ситуация, причем не только на линии столкновения. По его словам, РФ будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Буданов в свое время был представителем элитного украинского подразделения, подготовкой которого занималось ЦРУ с 2016 года. Разведчик славился своими операциями в тылу противника, в том числе в оккупированном Крыму.

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