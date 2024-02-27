Буданов был членом элитного украинского подразделения, которое готовило ЦРУ – NYT

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов в свое время был членом элитного украинского подразделения, которое готовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Разведчик славился своими операциями в тылу врага, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

После удачной высадки на полуострове американская спецслужба хотела закрыть эту партнерскую разведпрограмму, опасаясь, что все приведет к эскалации с Россией. Об участии в ней украинского генерала рассказала газета The New York Times.

По данным журналистов, элитное украинское подразделение, известное под номером 2245, ЦРУ начало готовить в 2016 году. Его бойцы захватывали российские дроны и средства связи, после чего у американских спецслужб была возможность их воспроизвести или взломать московские системы шифрования.

В результате выросло новое поколение украинских шпионов, действовавших в России, Европе, на Кубе и других местах, где РФ имела большое присутствие.

"Одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, ныне генерал, возглавляющий военную разведку Украины", – говорится в публикации NYT.

Данные об этом расследователи обосновали на основе множества интервью с нынешними и бывшими официальными лицами из Украины, США и Европы. Говорят, сам Буданов тогда был звездой спецподразделения и слыл громкими операциями в тылу врага.

Предполагают, что у него лично тоже могли быть тесные связи с ЦРУ: в американской разведке продолжали его обучать, также его отправляли на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он получил ранение во время выполнения одной из задач на Донбассе.

Журналисты The New York Times поделились данными о том, как Буданов с другими бойцами подразделения переоделся в российскую форму и высадился ночью во временно оккупированном Крыму. Туда разведчики достались на надувном катере, а по прибытии их ждал спецназ РФ.

"Украинцы дали отпор, убив нескольких российских бойцов, в том числе сына генерала, после чего отступили к береговой линии, вошли в море и несколько часов плыли (по словам Буданова, это продолжалось восемь часов. – Ред.) к подконтрольной Украине территории", – говорится в материале.

Там добавили, что после этого программа ЦРУ в Украине была на грани закрытия, ведь президент России Владимир Путин обвинил Украину в "подготовке теракта". Джо Байден, который на тот момент был вице-президентом США, связался с президентом Украины и заявил, что такие действия создают большие проблемы. Но тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан настоял на том, чтобы подразделение продолжало свою работу.

Напомним, что 25 февраля NYT опубликовало обширную публикацию "Шпионская война: как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным". В ней рассказали о "12 тайных базах США" в Украине и сотрудничестве с американским ЦРУ, которое завербовал генерал-лейтенант Валерий Кондратюк – бывший глава ГУР и Службы внешней разведки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы за время полномасштабной войны уже были на территории Крыма, в частности провели операцию на полуострове в 2023 году. Он также анонсировал "новые сюрпризы" оккупантам и намекнул на судьбу Крымского моста.

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